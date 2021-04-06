Взрыв в подъезде многоквартирного дома в Донецке: Медики оказали пострадавшему необходимую помощь

Дончанин обнаружил в подъезде дома пакет, в котором было взрывное устройство Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня утром в столице Донецкой Народной Республике произошел взрыв. Житель Калининского района обнаружил в подъезде многоквартирного дома пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Об этом сообщил руководитель администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Пострадавший направлен в больницу, - сообщил градоначальник и в очередной раз призвал жителей при обнаружении неизвестных предметов – незамедлительно обращаться в полицию.

Мужчина был доставлен в травмпункт Республиканского травматологического центра.

- Травматическая ампутация фаланги пальца, рваные раны кисти и поверхностные минно-взрывные ранения тела. Пострадавший амбулаторный. Мы оказали ему всю необходимую помощь, - сообщил «КП» заведующий травмпунктом Игорь Данильченко.

Мужчина был доставлен в травмпункт Республиканского травматологического центра Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сосед пострадавшего Владимир рассказал корреспонденту «Комсомолки» о том, что его разбудил необычный хлопок.

- Я спал, как вдруг услышал хлопок. Я даже не понял что произошло, было ощущение как будто что-то с крыши упало или обвалилось что-то, - рассказал мужчина.

Еще один житель дома Александр сообщил, что во время произошедшего, находился у себя в квартире и слышал скрежет.

- Это произошло в начале 10-го утра. Я услышал скрежет - не понял что произошло. Не очень громко, представления не имею, что это было. Это был необычный звук, будто тонкий металл падает на землю.

Происшествие случилось в одном из центральных районов Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Произошедшее случилось в Калининском районе по улице Овнатаняна. Это практически центр города – не передовая. Как пакет с взрывным устройством попал в подъезд жилого дома – пока неизвестно. Полиция выясняет детали происшествия.

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