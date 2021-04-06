В ДНР мужчина подорвался на взрывчатке, которую нашел в своем подъезде

Пострадавший направлен в больницу (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

6 апреля в столице Донецкой Народной Республике прогремел взрыв. Житель Калининского района Донецка обнаружил в подъезде пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- Пострадавший направлен в больницу, - сказал градоначальник и в очередной раз призвал жителей при обнаружении неизвестных предметов – незамедлительно обращаться в полицию.

Важно, что произошедшее случилось в Калининском районе по улице Овнатаняна. Это практически центр города – не передовая. Как пакет с взрывным устройством попал в подъезд жилого дома – пока неизвестно. Полиция выясняет детали происшествия.

Какие ранения получил пострадавший не сообщается. Он был доставлен в лечебное учреждение города. Стоит надеяться, что его жизни ничего не угрожает.

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