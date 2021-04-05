В результате украинского обстрела в горловском поселке повреждено два дома

ВСУ вновь ударили по жилому сектору (Архив) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке шахты имени Гагарина, в Горловке, повреждено два дома. Об это сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- В очередной раз был обстрелян поселок шахты Гагарина. По улице Гречко в жилой дом № 36 снаряд (или ЗУ или БМП) влетел в стену, за которой находится детская восьмилетнего ребенка, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Иван Сергеевич сообщил, что также по этому адресу перебиты провода энергоснабжения.

- Неподалеку, в доме № 45 по той же улице, боеприпас пробил кровлю, - рассказал Приходько.

Тем временем, в Представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за 24 часа, с 3.00 4 апреля до 3.00 5 апреля, нарушений прекращения огня со стороны украинской армии зафиксировано не было.

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