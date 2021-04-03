В ДНР погиб ребенок и ранена женщина от взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника ВСУ

Украинские военные применили беспилотник, снаряженный самодельным взрывным устройством. Фото: МОУ

Сегодня, 3 апреля, в поселке Александровское под Енакиево погиб ребенок и ранена женщина от взрыва боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Боевики 59-й отдельной мотопехотной бригады, выполняя преступный приказ комбрига Шаповалова, применили беспилотник, снаряженный самодельным взрывным устройством. Объектом для террористического акта выбрали жилой район Александровского, где и произвели сброс взрывного устройства вблизи дома №36 на улице 2-я Дорожная, - рассказали в УНМ.

В этот момент во дворе находились двое мирных жителей. В результате взрыва погиб ребенок 2016 года рождения, получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

В УНМ отметили, что с момента очередного обострения агрессии Киева против Донбасса – это уже вторая жертва, погибшая в результате теракта, организованного украинскими боевиками.

В ДНР призывали международных наблюдателей зафиксировать данные преступные действия ВСУ, их террор в отношении мирного населения Донбасса, а также принудить украинское руководство к прекращению убийств невинных людей.

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