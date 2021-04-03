ВСУ при обстреле Донецка применили «кочующие» минометные расчеты

По столице ДНР и поселкам на окраинах было выпущено 45 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В минувшие сутки ВСУ сосредоточились на минометных обстрелах Донецка с разных направлений. По столице ДНР и поселкам на окраинах было выпущено 45 мин. Об этом сообщили в управления Народной милиции ДНР.

Обстрелы продолжались с раннего утра и до вечера. При этом подразделения ВСУ использовали мобильные минометные расчеты, передвигающиеся вдоль линии боевого соприкосновения.

Украинские боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады шесть раз открывали огонь по району села Спартак и поселку Октябрьский на северной окраине Донецка. В общей сложности было выпущено 39 мин калибром 120 мм и четыре противотанковые гранаты. Обстрелы велись с позиций в Опытном, Песках и Водяное.

Кроме того, боевики 72-й отдельной механизированной бригады по приказу комбрига Богомолова с позиций в районе Авдеевки открыли минометный огонь по району Яковлевки, выпустив 6 мин калибра 120 мм.

Донецк обстреливали с разных направлений. Фото: УНМ ДНР

Также, боевики 1-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады, возглавляемой полковником Марченко, с позиций в районе Красногоровки открыли огонь из 73-миллиметровых орудий БМП-1 по поселку Старомихайловка на западе столицы ДНР. Было сделано 10 выстрелов.

Под обстрел попал и многострадальный горловский поселок Зайцево. В результате пожары возникли в двух домостроениях. По информации главы администрации Горловки Ивана Приходько, в доме №169 по улице Полетаева сгорела летняя кухня и три сарая. А в доме №171 уничтожена часть летней кухни и сухая трава на площади 800 кв. метров.

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