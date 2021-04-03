Жители прячутся в подвалах: ВСУ впервые с лета прошлого года обстреляли ЛНР из 122-миллиметровых пушек

Украинские каратели стреляли по мирным жителям из пушек. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Киевские силовики шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись Золотое-5, села Лозовое и Калиново-Борщеватое и поселок Голубовское. Огонь велся из 122-мм арторудий, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

- С позиций 59-й бригады в районе Троицкого, с позиций 92-й бригады в районе Попасной украинские каратели открыли огонь по району Калиново-Борщеватое, впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня применив артиллерию калибра 122 мм, - говорится в сообщении.

Также ВСУ обстреливали из артиллерийских орудий Золотое-5 и Первомайск, местные жители были вынуждены целый день прятаться в подвалах.

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