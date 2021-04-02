Призыв на военную службу в ДНР: Что дальше?

30 марта Глава Донецкой Народной Республики, Верховный главнокомандующий Денис Пушилин прибыл на один из военных полигонов и проинспектировал проведение комплексных занятий по боевой подготовке. ФОТО: Официальный сайт Главы ДНР

Глава Республики Денис Пушилин подписал Указ о призыве на военную службу в ДНР. Впервые в истории Республики на прохождение службы в ряды Народной милиции на срок шесть месяцев направят 200 человек из числа призывников.

Прокомментировать это новшество «Комсомолка» попросила донецкого политолога Дмитрия Кузьменко:

- Основной тренд в развитых странах – либо полностью контрактная армия, либо смешанная – контрактники и призывники. В Республике Народная милиция от первого типа переходит ко второму. Все как в России.

Здесь есть один нюанс – ДНР ведет войну, причем являются непризнанным государством. Почти каждый месяц сообщает о смертях защитников Республики на передовой. Однако, именно благодаря патриотизму военнослужащих, наше государство еще существует и нацбаты не утраивают кровавые шоу в центре Донецка.

Но нельзя забывать, что Афганская война была одним из факторов крушения СССР. И многих советских граждан перспектива попасть туда по призыву пугала.

Уже звучит мнение, что может быть, надо было контрактникам жалование повысить, а с призывом повременить? Но военная обстановка времени на это не дает. Тем более, что власти говорят о получении воинской специальности, а не участии в боевых действиях. Как показывает опыт России, служба в армии помогает устроиться в мирной жизни.

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