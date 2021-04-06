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Коронавирус Covid-196 апреля 2021 14:52

Коронавирус в ЛНР: За сутки зарегистрировали два летальных случая от COVID-19

Прироста больных коронавирусом не зафиксировано
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Прироста больных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки зафиксировано не было

Прироста больных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки зафиксировано не было

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике врачами было зарегистрировано два летальных случая от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

При этом прироста больных коронавирусной инфекцией зафиксировано не было, а еще девять пациентов побороли COVID-19. Они покинули медучреждения с дважды отрицательным результатом теста.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ЛНР данный диагноз был поставлен 3852 местным жителям, из них лечение продолжают 336 пациентов, 3182 человек вылечились, летальных случаев 334.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Также продолжается вакцинация населения. Прививки от COVID-19 уже сделали всему личному составу Управления Народной милиции Республики.

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