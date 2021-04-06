Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 апреля 2021 года: Прирост больных COVID-19 за прошедшие сутки составил 90 пациентов

В ДНР зафиксировали прирост больных коронавирусной инфекцией. Некоторые пациенты встретились недугом во второй раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки на лечение в медучреждения Республики поступили 90 пациентов с коронавирусной инфекцией. Причем еще 30 человек встретились с недугом во второй раз. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

— За 5 апреля проведено 210 исследований, из них выявлено 55 случаев заболевания, и у 35 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было зарегистрировано 29 714 случаев заражения, из них на лечении находятся 6114 пациентов, выписаны 21 317 человек, летальных случаев 2283.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Также продолжает свою работу горячая линия Минздрава – 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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