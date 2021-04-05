Глава ЛНР Леонид Пасечник: Вакцинация от коронавируса военнослужащих Республики завершена

Леонид Пасечик сделал заявление. Фото: Администрация Главы ЛНР

Вакцинация личного состава Управления Народной милиции Луганской Народной Республики завершена. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Военнослужащими проявлена высочайшая гражданская сознательность и ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких, - говорит Леонид Иванович. - Стопроцентная вакцинация военнослужащих позволила ослабить режимно-ограничительные мероприятия, и мы беспрепятственно начинаем подготовку к проведению в мае текущего года Парада Победы.

Руководитель государства отметил, что война с пандемией продолжается.

- Наши доблестные военнослужащие осознанно сделали свой вклад в борьбу с незримым врагом, чтобы 9 мая мы все вместе могли отпраздновать Великую Победу, - подчеркнул Пасечник.

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