Генпрокуратура ДНР возбудила дело по факту гибели ребенка под Енакиево

Следователи прокуратуры проводят необходимые следственные действия. Фото: Генпрокуратура ДНР

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту гибели ребенка в поселке Александровское под Енакиево 2 апреля. Главный фигурант дела – командир 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Геннадий Шаповалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира Геннадия Шаповалова, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими преступления, — говорится в сообщении.

Произошедшее 2 апреля в Генпрокуратуре квалифицируется как террористический акт. В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, что 2 апреля ВСУ в очередной раз нарушили перемирие. Для обстрела поселка под Енакиево они использовали тяжелое вооружение, а также запустили беспилотник с боеприпасом на борту. В результате взрыва последнего погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.

Данный делом заинтересовались не только в Генпрокуратуре ДНР. Уголовное дело по факту гибели ребенка возбудил Следственный комитет Российской Федерации.

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