Взрыв в центре Донецка 6 апреля: Пострадавший находится в состоянии средней тяжести

Пострадавший находится в состоянии средней тяжести (архивное фото) Фото: Александр ГЛУЗ

Пострадавшего в результате взрыва в центре Донецка госпитализировали в Республиканский травматологический центр (РТЦ). Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

— Состояние пострадавшего средней степени тяжести. Травматическая ампутация фаланги пальца и минно-взрывные ранения тела, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром в подъезде жилого дома в Донецке произошел взрыв. В результате пострадал мужчина, который обнаружил взрывчатку.

Произошедшее случилось в Калининском районе по улице Овнатаняна. Это практически центр города – не передовая. Как пакет с взрывным устройством попал в подъезд жилого дома – пока неизвестно. Полиция выясняет детали происшествия.

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