В ДНР полиция раскрыла убийство четырех человек

Преступника задержали в течение суток. Фото: МВД ДНР

30 марта полиция ДНР сообщила о трагедии, которая случилась в Старобешево. В правоохранительные органы обратились жители поселка, которые рассказали, что уже несколько дней не видели соседей. Их дом был закрыт, но в окнах горел свет. Прибывшие по адресу полицейские обнаружили страшную картину.

- Жена хозяина, их невестка и сын были мертвы. Труп владельца дома нашли в автомобиле, стоявшем в гараже, - рассказали в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики. - Единственным выжившим членом семьи – оказалась трехлетняя девочка.

На раскрытие этого преступления правоохранители бросили все силы. В поисках преступника участвовали сотрудники Уголовного розыска и Управления по борьбе с организованной преступностью.

- В течение первых суток после обнаружения трупов – личность подозреваемого была установлена. Им оказался 35-летний местный житель, который состоял в дружеских связях с потерпевшими, - сообщил начальник Старобешевского районного отделения МВД ДНР Алексей Михайлов.

Начальник Старобешевского районного отделения МВД ДНР Алексей Михайлов. Фото: МВД ДНР

В правоохранительном ведомстве рассказывают, что убийца пытался скрыться от наказания и покинул территорию района.

На следственном эксперименте подозреваемый рассказал, как совершал преступления: «Я еще перед этим у него (хозяина дома, - Авт.) спрашивал: займешь мне денег? Он сказал, что у него нет. Я задал провоцирующий вопрос, чтобы затеять скандал».

Во время ссоры подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в плечо. А потом схватил молоток…

После того, как потерпевший упал, преступник пытался нащупать пульс. Мужчина был мертв. Злоумышленник побежал к его жене и сказал, что нечаянно ударил ее супруга по голове. Женщина была в истерике. В это время убийца побежал в гараж, взял самодельный пистолет, и когда вернулся в дом – выстрелил в женщину.

В доме находился трехлетний ребенок. По словам злоумышленника, девочка вышла из комнаты на шум, спросила: «Где бабушка?» и сказала, что хочет кушать.

Преступник отнес ребенку еду, и начал искать деньги. Практически сразу он обнаружил 13 тысяч долларов. После этого вышел на порог, но место преступления не покинул.

На следующее утро в гости к родителям пришел сын потерпевших. Преступник стал провоцировать его на конфликт, но мужчина не реагировал, а когда зашел в дом – злоумышленник произвел выстрел из пистолета. Спустя некоторое время пришла невестка хозяев дома. Она также была убита.

Спрятав трупы, злоумышленник закрыл дом, в котором находилась трехлетняя девочка и покинул место преступления. Он сжег одежду и мобильный телефон, а оружие спрятал в заброшенном доме отдаленного поселка.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 106 УК ДНР (убийство двух или более лиц), санкция которой предусматривает высшую меру наказания, - сказал начальник Старобешевского РО МВД ДНР.

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