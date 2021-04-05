ВСУ нанесли минометный удар по поселку Горловки

ВСУ нанесли минометный удар по горловскому поселку. Фото: Штаб ООС

Днем, 5 апреля, вооруженные формирования Украины нанесли минометный удар по поселку Широкая Балка на западной окраине Горловки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрел велся в 14.55 по местному времени из направления подконтрольного Украине Новгородского, - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские силовики выпустили 12 82-миллиметровых мин.

- Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, - сказали в СЦКК.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла поселок шахты имени Гагарина в Горловке. В результате огня повреждено два дома.

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