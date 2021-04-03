Что стоит за громким арестом бывшего командира карательного батальона в Донбассе Семена Семенченко

Семенченко (слева) на войне оказался некудышным командиром, зато отличился как мародер. Фото: ФБ/Евгений Шевченко

На Украине так сильно хотят искоренить слово Донбасс, что арестовали своих же укронацистов - бывших командиров карательного батальона «Донбасс» (запрещенная в РФ организация) Семена Семенченко и Анатолия Виногродского. И главное за что - за создание незаконного вооруженного формирования. Так они уже семь лет хозяйничают в незалежной. Зачем это Зеленскому?

ОПУС ДОНБАССОВЦА ДАНИЛОВА

24 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что никакого Донбасса не существует. Чем несказанно порадовал национально озабоченных «патриотов».

- Слова Донбасс нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция (образ с использованием слова. – Авт.), которая нам навязывается Российской Федерацией – «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени». Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить, - утверждал секретарь СНБОУ.

Удивительно слышать подобное из уст выходца из Донбасса. Данилов - уроженец Красного Луча, в советское время ветеринар. А в 90-е годы в незалежной Украине пробился в мэры Луганска. Потом получил другое образование - учителя истории. Самой «правильной», украинской.

Впрочем, споры о возникновении слова Донбасс оставим историкам и культуроведам. Господина Данилова пугает не вчерашнее. В нынешней Украине действительно опасно выделять Донбасс. Так и до федерализации дойти можно. Ведь есть еще, к примеру, Слобожанщина и Галиция. Незалежную населяют разные по ментальности и своей истории народности. При этом страна унитарная, за разговоры о федеральном устройстве могут и статью о посягательстве на целостность государства пришить.

Секретарь СНБОУ фактически еще раз подтвердил – никакой особый статус Донбассу не светит. Люди, пришедшие к власти в результате госпереворота в 2014-м, изначально не собирались сохранять русскую идентичность Донбасса. Как тут не вспомнить - на усмирение непокорного региона даже отправили армию. Но главным детонатором кровопролития тогда стали националистические добровольческие батальоны. Фактически это были незаконные вооруженные формирования, которые сформировали новые власти. Зверства укронацистов заставили взяться за оружие дончан и луганчан.

И вот спустя семь лет на Украине вдруг стали арестовывать «прославленных» командиров добробатов за… создание незаконных вооруженных формирований.

«ЧЕЛОВЕК В БАЛАКЛАВЕ» НА СЛУЖБЕ У КОЛОМОЙСКОГО

Напомним, Данилов выступил с антидонбасским заявлением 24 марта. А уже 26 марта был арестован бывший первый командир украинского добровольческого (читай – карательного) батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Следом - 29 марта - суд отправил под домашний арест Анатолия Виногродского, который тоже командовал этим националистическим формированием.

Чтобы понять суть этого дела, вернемся в начало конфликта в Донбассе. Тогда смутное время 2014-го вынесло на поверхность политической жизни Семена Семенченко - уроженца Севастополя, проживавшего в Донецке. Весной Семенченко подался в Днепропетровск, где губернатором тогда был олигарх Игорь Коломойский. Последний активно формировал группировки украинских боевиков для войны с непокорным Донбассом. Нашлась роль и для Семена. Он возглавил добробат, которому присвоили наименование… «Донбасс» - Коломойский всегда славился циничной креативностью.

Впрочем, Семенченко оказался никудышным командиром – положил часть батальона в бою под Карловкой – селом на полпути из Красноармейска (впоследствии на Украине переименован в Покровск) в Донецк. Зато Семен проявил себя хорошим пиарщиком – стал широко известен, как «человек в балаклаве», который возник как бы ниоткуда. Его ежедневные посты в соцсетях читали десятки тысяч людей по обе стороны линии фронта.

На войне Семенченко занимался больше мародерством, чем боями. «Отжимал» десятки машин у местных жителей и сплавлял их вглубь Украины. Успешно продал партию оружия, захваченного на складах украинской армии. Этим комбат «Донбасса» ничем не отличался от других карателей, которые принесли неисчислимое горе и страдания жителям региона.

ВСПЛЫЛО КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ

Позже всплыло и криминальное прошлое Семена. И его настоящее имя. Константин Гришин родился в 1974 году в Севастополе. Проходил по уголовному делу о двойном убийстве бизнесменов в 1996 году, 8 месяцев провел в СИЗО. Но чудесным образом выкрутился. Со временем перебрался в Донецк.

«Сдал» Гришина-Семенченко еще один беглец из Крыма - Вячеслав Аброськин. В 2014-м он был замначальника милиции Севастополя. После Крымской весны удрал в Донбасс, где вскорости стал начальником областного главка украинского МВД. Аброськин рассказал украинской прессе, что, будучи еще старшим лейтенантом милиции в Севастополе, лично задерживал Гришина, который тогда работал официантом в баре, по подозрению в убийстве.

Осенью 2014 года Семенченко оказался в Верховной Раде – тогда многие комбаты добробатов стали депутатами. В парламенте Семену доверили пост первого заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В этом качестве Семенченко в 2016 году участвовал в организации экономической блокады Донбасса, после чего Кабмин Украины и президент Петр Порошенко ее только узаконили. Блокада стала одним из поворотных моментов конфликта - была разорвана одна из важных нитей, еще как-то связывавших республики с Украиной. Бывшие донецкие олигархи – прежде всего Ринат Ахметов – лишились своих предприятий. На Украине это оказалось на руку… Игорю Коломойскому.

Семенченко стал одним из организаторов экономической блокады Донбасса в 2016 году. Фото: ФБ/Семен Семенченко

Скандальный арест Семенченко в марте 2021-го тоже связан с эти олигархом. Печерский суд Киева арестовал бывшего комбата на два месяца без права залога. Прологом же послужила громкая операция СБУ по раскрытию незаконной деятельности частной военной компании (ЧВК). Был изъят целый арсенал – пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы и много боеприпасов.

БЫЛИ СВЯЗАНЫ С АРАБСКИМИ ЭКСТРЕМИСТАМИ

ЧВК действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. В состав компании входило более 150 человек. Они обучались на специальных тренировочных базах под Киевом и в Донбассе. Также часть членов училась в центрах подготовки за рубежом. Более того, следствие располагает данными о заключении контрактов между ЧВК и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Вполне возможно, что речь идет об ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) или каких-то других экстремистских группировках.

Ниточки от ЧВК тянутся к Коломойскому, в интересах которого действовали боевики под руководством Семенченко. Сейчас олигарх в опале - его обкладывают санкциями в США и уголовными делами на Украине, которые открывают на бывших топ-руководителей «ПриватБанка». В эту мясорубку угодил и Семен.

Кстати, вместе с ним был арестован бывший водитель и пресс-секретарь комбата Евгений Шевченко. А следом посадили под домашний арест Анатолия Виногродского, который сменил Семенченко в «Донбассе».

Означает ли это, что команда президента Владимира Зеленского решила потеснить на Украине радикалов? Отнюдь нет. Главные силы националистов - «Азов», «Правый сектор», «Айдар» (запрещенные в РФ организации) никто не трогает.

Все также воюет против защитников ДНР и ЛНР 46-й отдельный батальон специального назначения «Донбасс – Украина» - в составе 54-й отдельной мотопехотной бригады.

Произошла лишь частная разборка, связанная с Коломойским. Ему отрубили одну из щупалиц. Но олигарх выкручивался не из таких ситуаций. И, как говорится, будущее покажет.

Зато имидж укронацистов в очередной раз изрядно подпорчен. Очень важно – и на международном уровне тоже. Наконец-то на Украине официально признали существование не просто радикальных группировок, а незаконных ЧВК. И основу из составляют хваленые добробаты. Семенченко светит 10 лет тюрьмы. Вряд ли он в этот раз выкрутится. Хоть таким образом ответит за зло, которое он с подельниками принес людям Донбасса.

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