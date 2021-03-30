На Украине придумали, как за сутки мобилизовать миллион резервистов для наступления Зеленского в Донбассе

Весенняя распутица лишь на время отсрочила начало большой войны. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский получил от Верховной Рады «карт-бланш» на быструю и масштабную мобилизацию «пушечного мяса» для наступления в Донбассе. Парламент приняла закон, который позволит в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать миллион резервистов на период до полугода. Причем объявить мобилизацию может президент без решения Верховной Рады.

Сейчас мобилизационный резерв Украины составляет около миллиона человек. У большинства из резервистов (почти 600 тысяч) уже есть опыт участия в боевых действиях в Донбассе. Этот мощнейший потенциал Украина под руководством американцев создавала и обучала в течение 7 лет конфликта.

ОТКРОВЕНИЯ ГЛАВКОМА

Принятие нового закона практически означает готовность Киева к развязыванию полномасштабной войны. Не случайно накануне голосования за столь важный для военных документ Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинская армия уже готова перейти в наступление в Донбассе.

- ВСУ сегодня готовятся к различным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению. У президента проблем дать команду нет. Просто надо просчитывать последствия, силы, резервы, возможности государства. Донецк — это многомиллионный город, если пойдем в наступление, то есть риски, что погибнет много гражданского населения, - отметил генерал.

Впрочем, больше всего Хомчак переживает не за гибель тысяч дончан, а как ответит Россия – «кто против нас пойдет». Видимо, это ключевой вопрос, который до сих пор сдерживает Киев.

Кстати, как отмечают специалисты, ВСУ нет необходимости стягивать в Донбасс новые силы. Сейчас их и так достаточно для первых серьезных ударов.

ШТРАФЫ ЗА УКЛОНЕНИЕ

Но вернемся к принятому закону. Думается, что документ станет настольной брошюрой не только для каждого военнообязанного на Украине. Ведь закон не позволяет принять на работу мужчину без военного билета. А еще в 6-7 раз поднимаются штрафы за нарушение правил воинского учета.

Например, за неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учет, нарушение порядка сборов для резервистов, утерю военных документов или их порчу будут штрафовать на 30-50 тысяч гривен (78-130 тысяч рублей) уже за первое нарушение. За повторное - до 105 тысяч гривен.

А дальше – дышите глубже. За уклонение от воинского учета после предупреждения военкома последует штраф от 300 до 500 тысяч гривен или исправительные работы до двух лет. Еще круче «стоит» уклонение военнообязанного или резервиста от сборов – от 500 до 700 тысяч (от 1 миллиона 300 тысяч до 1 миллиона 820 тысяч рублей) или же исправработы до двух лет. Ну и как венец - за уклонение от воинской службы можно сесть в тюрьму на срок до трех лет.

Более того, теперь резервисты, как черт от ладана, станут бежать при виде полицейских. Стражи порядка получили право задерживать мужчин-уклонистов прямо на улице и доставлять в военкомат. А оттуда – прямиком в армию.

ИДИОТОВ НЕ ТАК УЖ МНОГО

Думается, что пока закон не вступил в силу, незалежную покинут сотни тысяч молодых «патриотов». Идиотов сложить свои головы за авантюры Зеленского, на самом деле, не так уж и много. Да и те, кто уже бывал в «котлах» Донбасса, не очень-то горят желанием снова вернуться на передовую.

Но оставшегося «пушечного мяса» все равно хватит украинскому гаранту для новой большой братоубийственной войны. К ней Зеленского толкают достаточно давно. Законопроект о мобилизации был внесен президентом в Раду еще в начале лета. Как неотложный!

Кто-то назовет действия Киева лишь нагнетанием пара. Если уж войной, то информационной. Только вот известно, что большая концентрация пара рвет котлы. А топливная газо-воздушная смесь взрывается от одной искры.

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