Глава ДНР на полигоне ознакомился с техникой мобильной роты, сформированной по опыту Карабахского конфликта

Глава ДНР на полигоне лично вел огонь из пулемета по воздушным целям. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 30 марта, Глава ДНР, Верховный главнокомандующий Денис Пушилин выезжал с инспекцией на один из военных полигонов. Там проходили комплексные занятия по боевой подготовке подразделений Народной милиции ДНР. Подробности рассказали в пресс-службе Администрации Главы Республики.

На полигоне танковые экипажи отрабатывали упражнения по вождению и огневой подготовке. Артиллеристы с различных огневых позиций оттачивали умения боевой стрельбы. Мотострелки тренировались в отражении атаки с переходом в контрнаступление. Всего в занятиях участвовало более 500 военнослужащих.

Начальник штаба 5-го отдельного отряда «Оплот» полковник Ярослав Аника (слева) доложил Главе Республики о плане учений. Фото: denis-pushilin.ru

Потом Верховный главнокомандующий ознакомился с техникой мобильной роты, сформированной в этом году по опыту Карабахского конфликта. Также посетил учебное место по управлению артиллерийским огнем.Денис Пушилин посетил учебное место по подготовке расчетов противовоздушной обороны. Там лично выполнил упражнение учебных стрельб по воздушным целям из стрелкового оружия. Затем поднялся на наблюдательный пункт, с которого командира батальона руководил действиями личного состава.

Танковые экипажи отрабатывали упражнения по вождению и огневой подготовке. Фото: denis-pushilin.ru

На войсковом стрельбище Денис Пушилин вел огонь из снайперской винтовки СВД. По словам руководителя на учебном месте, упражнение было выполнено на «отлично».

Глава государства отметил высокий уровень профессиональной подготовки личного состава и командиров, а также готовность Народной милиции ДНР к выполнению поставленных задач любой сложности.

Всего в занятиях участвовало более 500 военнослужащих. Фото: denis-pushilin.ru

- Сейчас у нас учения проходят регулярно с учетом тех угроз, которые влечет за собой агрессия со стороны Украины. Оценка прошедших занятий близка к «отлично». Есть еще над чем работать, но точно можно сказать, что бойцы готовы к любому развитию событий, – сказал Денис Пушилин.

Также Глава Республики отметил, что боевая готовность подразделений Народной милиции свидетельствует о том, что в случае необходимости противник получит достойный отпор, которого он заслуживает.

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