На Украине собираются за сутки мобилизовать миллион резервистов в случае обострения конфликта в Донбассе

Украина готовится к большой войне. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Верховная Рада сегодня, 30 марта, приняла закон, который позволит в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов на период до полугода. Объявить мобилизацию может президент и без решения Верховной Рады.

Сейчас мобилизационный резерв Украины составляет около 1 миллиона человек. Причем у большинства из резервистов уже есть опыт участия в боевых действиях. Принятие такого закона практически означает готовность Киева к развязыванию полномасштабной войны.

Также закон не позволяет принять на работу мужчину без военного билета. А еще в 6-7 раз поднимаются штрафы за нарушение правил воинского учета. Например, за неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учет, нарушение порядка сборов для резервистов, утерю военных документов или их порчу будут штрафовать на 30-50 тысяч гривен (78-130 тысяч рублей) за уже первое нарушение. Также закон позволяет полиции задерживать мужчин прямо на улице и доставлять в военкомат. А оттуда – прямиком в армию.

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