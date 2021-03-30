Главком ВСУ уверен, что во время наступления на Донецк погибнет много мирных жителей

Сейчас в ВСУ в Донбассе достаточно войск и техники для серьезных ударов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак считает, что украинская армия готова перейти в наступление в Донбассе. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию.

- ВСУ сегодня готовятся к различным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению. У президента проблем дать команду нет. Просто надо просчитывать последствия, силы, резервы, возможности государства. Донецк — это миллионный город, если пойдем в наступление, то есть риски, что погибнет много гражданского населения, - отметил генерал.

Больше всего Хомчак переживает не за гибель тысяч дончан, а как ответит Россия – «кто против нас пойдет». Видимо, это ключевой вопрос, который до сих пор сдерживает Киев.

Кстати, как отмечают специалисты, ВСУ нет необходимости стягивать в Донбасс новые силы. Сейчас их и так достаточно для серьезных ударов.

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