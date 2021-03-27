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Политика27 марта 2021 21:17

Разведка ДНР выяснила, что причиной гибели украинских военных под Горловкой стали мины

Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин
Ирина ДМИТРИЕВА
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Киев вновь пытается выдать подрыв своих военнослужащих на минах за последствия обстрела. Фото: штаб «ООС»

По последним данным разведки ДНР, гибель украинских военных под Горловкой связана с подрывом на минах. Такую информацию озвучили в Народной милиции Республики.

- Подтверждаются сведения о подрыве на минно-взрывном устройстве командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования ВСУ, подполковника Коваля. Группа под его руководством выполняла приказ командующего «ООС» по уточнению карт минных полей, - рассказал заместитель начальника Управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

Были раскрыты личности еще двух погибших - это старшие сержанты Абрамович и Барнич из состава саперной группы, которой руководил Коваль.

Напомним, днем ранее на Украине заявили о гибели 4-х и ранении 2-х военнослужащих ВСУ. В инциденте, который произошел в районе поселка Шумы под Горловкой, обвинили военнослужащих ДНР. Правда, Народная милиция Республики это утверждение опровергла. В оборонном ведомстве сообщили, что в данном районе не выполняли никаких огневых задач.

Заявление Киева о потерях под Горловкой и последовавшее за ним требование созвать внеочередное заседание минской подгруппы по безопасности - не более чем очередная провокация с украинской стороны. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

Полномочный представитель Республики на Минских переговорах, министр иностранных дел Наталья Никонорова развенчала очередной украинский миф. Фото: МИД ДНР

- Киев уже не в первый раз пытается выдать подрыв своих военнослужащих на минах за последствия обстрела и для большей убедительности устроить очередные показательные выступления, инициируя бессмысленные встречи на переговорной площадке, - подчеркнула руководитель МИД.

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