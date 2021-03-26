В ДНР заявили о непричастности к гибели украинских военных под Горловкой. Фото: штаб ООС

Заявления Киева о гибели украинских военных в окрестностях Горловки в результате обстрела со стороны Народной милиции ДНР не соответствуют действительности. Об этом заявило Управление Народной милиции Республики.

- Сегодня штаб ООС сообщил о четырех погибших и двух раненых украинских боевиках, которые якобы погибли в результате минометного обстрела с нашей стороны на позициях в районе Шум. Официально заявляем, что в этом районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач, - говорится в сообщении.

По данным Народной милиции, в районе Шум расположены позиции 10-й бригады ВСУ, с которых сегодня велся огонь по горловскому поселку шахты 6/7. При этом военные Народной милиции «не поддались на провокацию и не открывали огонь на подавление огневых точек боевиков».

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