В Донбассе украинские военные обстреляли школу. Фото: штаб ООС

В Золотом-5 школа и жилые дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ. Об этом сегодня сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Повреждены остекление Золотовской средней школы № 4 имени Романа Салькова, улица Войкова, 3; улица Войкова, 2/26 - выбиты стекла в доме; улица Почтовая, 51 - повреждение летней кухни; улица Свердлова, 8а - повреждено остекление дома; имеются места разрывов по улице Тургенева, - говорится в сообщении СЦКК.

Жители Золотого рассказывают, что обстрелы Золотого-5 участились. Украинским боевикам перемирие ни по чем. Они пускают в ход разное вооружение, включая крупнокалиберное.

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