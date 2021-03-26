В Донбассе украинские военные открыли огонь из гранатометов по Золотому Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские боевики два раза за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглось Золотое-5, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник вел огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что в предыдущие сутки ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли Лозовое и Нижнее Лозовое.

С начала войны в Донбассе перемирие с украинской стороной было заключено больше 20 раз. Однако украинских боевиков хватало не надолго. Пальба начиналась на вторые-третьи сутки. Они открывали огонь и из крупнокалиберных орудий, минометов и танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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