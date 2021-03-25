Жительница Донецка, которая работала уборщицей в воинской части ДНР, передавала секретные данные в СБУ

Свою вину Татьяна Журавлева признала на камеру со слезами. Фото: Скриншот видео «Оплот ТВ»

57-летняя Татьяна Журавлева, работавшая уборщицей в одной из военных частей ДНР, собирала и передавала секретные данные сотрудникам СБУ. Ее завербовали при пересечении границы. За шпионаж (ст. 321 УК ДНР) дончанке грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет. Об этом «Оплот ТВ» сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

Завербовали Татьяну Журавлеву на пункте пропуска «Новотроицкое», когда она возвращалась домой из Мариуполя. В город у моря дончанка ездила за украинской пенсией. А на КПВВ случайно проговорилась, что работает уборщицей у военных. Чем привлекла внимание сотрудников СБУ.

Впоследствии Татьяна пыталась отказаться от заданий. Но ее запугали, шантажировали, что причинят вред здоровью дочери. Потом дали замаскированную видеокамеру для съемки в части. Также женщина украла несколько документов, которые сфотографировала на телефон и отправила «кураторам».

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