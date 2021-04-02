За два часа обстрела боевики ВСУ выпустили больше двух десятков мин по Донецку

ВСУ в очередной раз нарушили режим тишина в зоне ответственности ДНР. Фото: пресс-центр штаба ООС

Утром 2 апреля киевские силовики открыли огонь на донецком направлении. За два часа обстрелов они выпустили порядка 24 боеприпасов из крупнокалиберных минометов. Обстрелу подверглись село Спартак и микрорайона Октябрьский. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 9.20 был зафиксирован обстрел Спартака. Через почти час выстрелы уже послышались в микрорайоне Октябрьский.

Стоит отметить, что это уже второй раз открывают огонь по Спартаку и Октябрьскому за сутки. Ранее сообщалось, что боевики ВСУ начали обстрел населенных пунктов около семи часов утра.

Также в 10.15 под обстрелом оказалась Старомихайловка. ВСУ сделали 10 выстрелов из пушек боевой машины пехоты БМП-1.

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