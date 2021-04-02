Боевики ВСУ открыли огонь по Донецку

Другая информация об утренних обстрелах уточняется Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Утром 2 апреля боевики вооруженных формирований Украины открыли огонь по Донецку, а именно прифронтовому поселку Октябрьский, что находится в Куйбышевском районе. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел начался в 7.40 утра. Огонь велся со стороны подконтрольного боевикам села Водяное. Всего было выпущено шесть мин.

При этом это не единственный случай нарушения режима прекращения за это утро. В 7.10 ВСУ открыли огонь по окрестностям Спартака из 120-миллиметровых минометов. Было выпущено пять боеприпасов. Известно, что обстрел велся со стороны Опытного.

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