ОБСЕ продлила мандат наблюдательной миссии в Донбассе

В состав организации входят около тысячи наблюдателей. Фото: osce.org

Миссия ОБСЕ будет работать в Донбассе еще год. В Стокгольме подтвердили решение организации о продлении мандата наблюдателям. Об этом сообщила председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

- Я приветствую достижение консенсуса по бюджету и мандату крупнейшей полевой операции ОБСЕ - Специальной мониторинговой миссии на Украине. Текущий мандат СММ ОБСЕ завершился 31 марта. Государства-участники несколько недель работали над достижением консенсуса по продлению мандата, но представители одной страны сообщали, что еще не получили соответствующих инструкций своего правительства, - цитирует слова Линде ТАСС.

По ее мнению, наблюдательная миссия способствует разрешению конфликта в Донбассе «путем мониторинга и отчетности о ситуации с безопасностью на Украине».

Свою работу в Донбассе ОБСЕ начала 21 марта 2014 года. Фото: osce.org

Напомним, ОБСЕ является крупнейшей в мире региональной организацией, которая занимается вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Европе, Северной Америке и Центральной Азии.

Свою работу на Украине наблюдательная миссия ОБСЕ начала 21 марта 2014 года. Это решение поддержали все 57 стран-участниц. В состав организации входят около тысячи наблюдателей. Главный офис расположен в Киеве, представительства есть также в Донецке и Луганске.

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