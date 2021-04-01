ВСУ нанесли минометный удар по окрестностям Донецкого аэропорта

Украинская армия продолжает стрелять по ДНР. Фото: Штаб ООС

Вечером, 1 апреля, украинские вооруженные формирования открыли огонь по поселку Жабуньки, расположенный вблизи Донецкого аэропорта. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Огонь был открыт в 16.36 со стороны подконтрольного украинским властям поселка Пески, - говорится в сообщении СЦКК. - Выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее сообщалось, что киевские силовики обстреляли Александровку. В результате огня – поврежден жилой дом.

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