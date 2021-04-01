В результате украинского обстрела в Донецке поврежден жилой дом

В результате украинского обстрела поврежден жилой дом (Архив) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Утром, 1 апреля, украинские вооруженные формирования открыли огонь по поселку Александровка, что в Петровском районе Донецка. В результате обстрела поврежден жилой дом. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Очередной обстрел поселка Александровка. Прямое попадание в жилой дом по улице Горького, 58. Пострадавших нет, - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

В представительстве Донецкой Народной Республики сообщили, что обстрел со стороны ВСУ в направлении Александровки был зафиксирован в 6.40 утра. Огонь велся с подконтрольной Киеву Марьинки.

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Под обстрел попал район «Вольво-центра», что в пригороде столицы.

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