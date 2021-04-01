Украинская армия обстреляла пригород Донецка

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подвергся район «Вольво-центра» на севере Донецка, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что киевские силовики применяли для обстрела гранатометы различных видов (РПГ, СПГ).

- Кроме того, в районе подконтрольного украинским властям поселка Пески к северо-западу от Донецка было отмечено два взрыва, - сказали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В предыдущий отчетный период ВСУ дважды открывали огонь по ДНР. Под огнем украинской армии оказались районы села Минеральное под Донецком и поселка Красный Партизан под Горловкой.

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