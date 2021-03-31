ВСУ обстреляли пригороды Донецка и Горловки

В ходе обстрелов украинские силовики использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Фото: штаб «ООС»

За истекшие сутки украинские войска дважды открывали огонь в направлении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило два раза, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что в зону обстрелов противника попали окраины села Минеральное под Донецком и поселка Красный Партизан, расположенного в районе Горловки. Украинские военнослужащие применили станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Жертв среди населения и разрушений нет.

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