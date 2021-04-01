Прикрываясь символикой СЦКК, украинские боевики свозят к линии фронта боеприпасы

Из-за провокаций ВСУ обстановка на линии разграничения в Донбассе становится все более напряженной. Фото: штаб «ООС»

Украинских силовиков уличили в подвозе боеприпасов на позиции с помощью грузовика, маркированного эмблемой Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Разведка вновь зафиксировала автомобиль «Зил-131» с эмблемой СЦКК: 29 марта на позициях батальона морской пехоты 36-й бригады и 30 марта в зоне ответственности 16-го батальона 58-й бригады в районе сел Широкино и Водяное. В связи с чем не исключаем усиления огневых провокаций с позиций боевиков на донецком и мариупольском направлениях, - рассказал он.

Эдуард Басурин обратился к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой не оставлять эту провокацию без внимания.

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