Данные разведки: ВСУ разместили бронетехнику в жилом районе Донбасса

ВСУ продолжают размещать вооружение в жилых кварталах Донбасса. Фото: Штаб ООС

Армия Украины продолжает размещать вооружение рядом с жилыми домами в поселках, на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном факте базирования бронетехники киевских силовиков.

- В зоне ответственности 59-й бригады отмечено нахождение боевой бронированной машины в жилом районе населенного пункта Мироновский, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Тем временем, в результате украинского обстрела в поселке Александровка, что на окраине Донецка, поврежден жилой дом.

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