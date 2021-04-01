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Коронавирус Covid-191 апреля 2021 12:47

За сутки повторно Covid-19 заболели 33 жителя ДНР

Об этом сообщили в здравоохранительном ведомстве Республики
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 29 228 человек

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По результатам проведенных 63 экспресс-тестов было выявлено 33 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего с 18 марта 2021 года выявлено 590 пациентов, ранее переболевших Covid-19, - говорится в сообщении здравоохранительного ведомства Республики.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 29 228 человек. Из этого числа 21 080 жителей выздоровели. Зарегистрировано 2242 летальных случая. Лечение продолжают 5777 пациентов.

Также, в Минздраве ДНР привели статистику заболеваемости пневмониями.

- За сутки выявлено 89 случаев пневмоний, на 13 случаев больше, чем за прошедшие сутки, - сказали в министерстве здравоохранения Республики.

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