Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 апреля 2021 года: За все время Covid-19 выявили почти у 30 тысяч жителей

За сутки Covid-19 победили 36 жителей Республики Фото: Артем КИЛЬКИН

В министерстве здравоохранения Донецкой народной Республики сообщили, что по результатам, проведенных 31 марта исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 129 жителей.

- Проведено 421 исследование, из них выявлено 107 случаев заболевания и у 22 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении здравоохранительного ведомства Республики.

Отмечается, что за сутки Covid-19 победили 36 человек.

Зарегистрировано семь летальных случаев.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 29 228 человек. Из этого числа 21 080 жителей выздоровели. Зарегистрировано 2242 летальных случая. Лечение продолжают 5777 пациентов.

В Минздраве ДНР рассказали, что по результатам проведенных 63 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 33 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

- Всего с 18 марта 2021 года выявлено 590 пациентов, ранее переболевших Covid-19, - сказали в министерстве.

Также, в здравоохранительном ведомстве Республики привели статистику заболеваемости пневмониями.

- За сутки выявлено 89 случаев пневмоний, на 13 случаев больше, чем за прошедшие сутки, - говорят в Минздраве. - Из них госпитализирован 64. Всего на лечении 967 пациентов с пневмониями, из них 489 на кислородной поддержке.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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