Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 5835 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По результатам, проведенных 31 марта исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 129 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 421 исследование, из них выявлено 107 случаев заболевания и у 22 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 29 228 человек. Из этого числа 21 080 жителей выздоровели. Зарегистрировано 2242 летальных случая. Лечение продолжают 5777 пациентов.

Тем временем, коронавирусную инфекцию в Луганской Народной Республике выявили еще у 25 человек. За все время Covid-19 был диагностирован у 3707 жителей ЛНР. На данный момент лечение от болезни проходят 314 пациентов.

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