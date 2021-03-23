В МИД ДНР сделали заявление в связи с гибелью мирного жителя в Александровке

В МИД Республики сделали заявление в связи с гибелью мирного жителя Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики сделали заявление в связи с гибелью в результате огня украинского снайпера мирного жителя.

- Донбасс неоднократно убеждался, что вооруженным формированиям Украины не важно, на кого наводить прицел – на солдата, пенсионера, женщину или ребенка, - говорится в заявлении. - В то время, как на международных площадках Украина рапортует об успехах соблюдения Мер по усилению режима прекращения огня, продолжают гибнуть мирные жители. Так случилось и вчера.

В МНР отметили, что варварский огонь был открыт в тот момент, когда мужчина занимался домашним хозяйством во дворе собственного дома.

- Крайне циничен и тот факт, что несколько часов ВФУ вели целенаправленный огонь по этому же сектору, препятствуя работе эвакуационной группы. К сожалению, пролитая кровь мирных граждан – это то, что Киев называет «беспрецедентным успехом», - подчеркнули в ведомстве.

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Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики (подробности)