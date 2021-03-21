Украинские военные за сутки выпустили по ДНР более полусотни боеприпасов. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за сутки пять раз нарушили перемирие, выпустив по территорию Донецкой Народной Республики более полусотни боеприпасов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинской армии оказались окрестности Веселого на донецком направлении, поселков шахты имени Гагарина и шахты 6/7 - на горловском и на мариупольском направлении - районы Саханки и Коминтерново, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник пускал в ход минометы калибром 82 миллиметра и 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские военные также нарушали Минские соглашения. Трижды открывали огонь по Республике. Такое вот «перемирие».

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