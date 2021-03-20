Как жители ДНР могут получить дубликаты российских документов

Элеонора Калугина рассказала, как можно получить повторные свидетельства и справки из ЗАГС. Фото: Минюст ДНР

Через отделы ЗАГС Республики жители могут истребовать документы о государственной регистрации актов гражданского состояния из органов ЗАГС Российской Федерации. Об этом рассказала главный специалист пресс-службы Министерства юстиции ДНР Элеонора Калугина.

- Истребовать документы - повторные свидетельства и справки - можно и без выезда за пределы Республики. Достаточно обратиться в территориальный отдел ЗАГС. Гражданин должен предъявить свой паспорт и заполнить заявление по истребованию документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, – отметила Калугина.

Она обратила внимание, что житель должен знать о дате и месте государственной регистрации.

После этого территориальный отдел ЗАГС готовит запрос. Его пересылают в отдел ЗАГС Министерства юстиции ДНР. и лишь потом документ отправляется в территориальный отдел ЗАГС Российской Федерации, где проводилась госрегистрации акта гражданского состояния. Из России повторное свидетельство или справку пришлют по почте в отдел ЗАГС по месту жительства человека, который подал заявление.

Аналогичный порядок истребования документов и из ЛНР.

Стоит эта услуга 200 рублей, и оплачивается в банковских отделениях ДНР в момент подачи заявления. Впрочем, некоторые граждане освобождаются от оплаты.

Это инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов, которые погибли или пропали без вести, участники боевых действий и приравненные к ним в установленном порядке лица. А также граждане, отнесенные к категориям 1-4 пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы; инвалиды детства; инвалиды I и II групп.

Им нужно предъявить в ЗАГСе документ, подтверждающий льготную категорию, а также его копию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В вузах ДНР увеличат число бюджетных мест

В приоритете - врачи, педагоги, строители (подробнее)