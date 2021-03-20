Боевики из 10-й бригады ВСУ нанесли минометный удар по Горловке

По поселку в Горловке украинские боевики выпустили 10 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня утром под обстрел из минометов попал район поселка шахты имени Гагарина на западе Горловки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел зафиксирован в 6:50. В направлении поселка выпущено десять мин калибром 82 мм, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

По данным Народной милиции ДНР напротив Горловки находятся позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

В НМ Республики также рассказали, что в минувшие сутки, 19 марта, под обстрелами оказались села Ленинское и Саханка на юге ДНР. Боевики батальона морской пехоты 36-й бригады трижды открывали по ним огонь, выпустив 7 мин калибром 82 мм и 18 гранат из различных типов гранатометов.

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