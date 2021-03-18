Создатель батальона «Восток» в ДНР Александр Ходаковский: «Народ должен понимать, за что воюет, только тогда он будет мобилизован»

Горячая фаза войны может начаться в любой момент. Фото: Архив Александра Ходаковского

Продолжение. Часть 1

ЧАСТЬ 2

- Наверное, семь лет войны и неопределенности вымотают кого угодно.

- Не нужно выступать в качестве адвоката нашего населения. Все, что я говорю о жертвенности и фрустрации - это не обвинение, а констатация объективной реальности. И если кого и следует упрекать, то это политтехнологов, играющих с общественным мнением и создающих иллюзию мирной действительности. Я всегда говорил: ребята, вы идете не тем путем, и если у нас определяющий фактор - война, то исходить нужно из этого. Действительность должна строиться вокруг правды. А правда в том, что завтра фронт придет в движение и противник, обладающий техническим и численным превосходством, имеет все шансы прокатиться по нашей территории огненным валом. Если в 2014 году там, на Украине, хоть в какой-то степени считали, что стреляют в собственный народ, то за семь лет никаких рефлексий не осталось. Мы стали им абсолютно чужими, и нужно понимать, что уничтожать нас будут совершенно беспощадно и без оглядки.

Если завтра будет поставлена задача: «Ни шагу назад!», то от наших военных будет зависеть ее выполнение и безопасность Республики. Фото: Архив Александра Ходаковского

- Многие уповают на российские паспорта - мол, Россия заступится за своих граждан в случае чего. Справедливо ли такое мнение?

- Российские паспорта не означают страховки, скорее, это дополнительный фактор. Нельзя сказать, что вот сейчас в ДНР, к примеру, 400 тысяч жителей Республики получили российские паспорта, а как только их количество достигнет 500 тысяч, так сразу Россия введет свои войска. Этого не будет. Да, и сам фактор получения российских паспортов двойственен и, как все позитивное, имеет обратную сторону. Наличие паспортов РФ способствует оттоку квалифицированных кадров.

С другой стороны, за семь лет даже упрямые скептики поняли, что Украины здесь не будет. Но какова наша идентификация? Получая российское гражданство, мы приносим клятву РФ, а живем здесь, в ДНР. Ведь все важное для нас остается тут, на этой земле. При этом люди чувствуют себя осиротевшими. С одной стороны - Украина, с которой нам уже никогда не выстроить прежних отношений, с другой - Россия, которая не готова сейчас менять даже официальную риторику. И эта позиция понятна - последствия такого решения будут весьма ощутимыми. А с третьей - наше общество, которое лишили прогресса. И мы находимся словно в Бермудском треугольнике, где постоянно бьемся об стены и рикошетим.

От дома этой женщины Украина ничего не оставила Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Очень подтачивает боевой дух то расслоение, которое наблюдается сейчас в нашем обществе. Кто-то разжирел на этой войне, а кто-то по нескольку месяцев не получает зарплату. И как преодолеть это?

- Нужно не врать людям. Когда по телевизору говорят, что все в Республике хорошо, то возникает противоречие. Оно подкрепляется, когда мы видим эксклюзивные авто на улицах, а тем временем волонтеры вынуждены собирать по копейке на помощь раненым. Но если бы народ слышал, что «да, тяжело, идет война, но мы все сообща тянем лямку, и владелец того дорогого авто также жертвует свои средства на помощь нуждающимся», то это было бы правильно. Расслоение недопустимо, ведь идет война. И государство в ней опирается не на отдельную прослойку, считающую себя элитой, а на общество в целом. И народ должен понимать, за что воюет, только тогда он будет мобилизован. Вот почему я всегда привожу в пример типичные капиталистические страны, где и аристократия, и общество работали на одну цель - государство. Сложно представить, чтобы англичане уходили на фронт, сопровождая какие-нибудь конвои, скажем, в Мурманск, погибали бы там, а в это время отдельные слои в Англии, допущенные к деньгам, обогащались. Нация во время войны должна стать единым целым.

Улица Стратонавтов под аэропортом Донецка Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Какие настроения сейчас среди наших военных?

- Недавно беседовал с командирами рот, спрашивал, как личный состав. Я могу и сам приехать в любое подразделение и побеседовать с военными. Но, как правило, перед начальством они бодрятся. А командиры видят их ежедневно и при любых обстоятельствах - когда на них воздействуют домашние и бытовые хлопоты, и когда они устают, потому что в увольнение ходят редко. Понимаете, когда говорят, что гражданское общество в целом утомилось за эти семь лет, то это утомление сродни многочасовой езде за рулем, ты устаешь от монотонности дороги и вынужденного сидения. И это совсем другие эмоции у наших военных и у жителей прифронтовых территорий, которые ежедневно живут под обстрелами. Если завтра будет поставлена задача: «Ни шагу назад!», то от наших военных будет зависеть ее выполнение и безопасность Республики. Я чувствую, что наши ребята готовы.

Фото: Архив Александра Ходаковского

- Вы ушли из всех социальных сетей, за исключением Телеграмма. Хватает ли вообще времени на личные предпочтения - скажем, чтение?

- Практическая сторона моей жизни мало известна. Ну, разве что в сюжете Сладкова увидите, как я тренирую личный состав или провожу учения. Зато меня видят в соцсетях, и создается впечатление, будто это моя основная деятельность. Но я не вхожу в категорию системных блогеров - говорящих голов и без меня хватает. Да, и времени это съедает много. Поэтому я оставил только Телеграмм, как самый консервативный способ поделиться своими размышлениями или донести до людей какой-то важный посыл. Эта сеть занимает минимум времени и не мешает моей основной деятельности.

Сам в последнее время читаю только периодику - любимый журнал «Историк», который покупаю, когда нахожусь в Москве. Это достаточно серьезное издание. Читаю также публицистику Валентина Фалина, где он уделяет большое внимание вопросам второго фронта, взаимоотношениям СССР и других стран. Ведь так или иначе, мы живем с последствиями тех решений, которые были приняты еще тогда. И воюем с теми врагами, с которыми воевал еще Советский Союз.

- Кстати, о Союзе. Недавно исполнилось 90 лет первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Как относитесь к этой личности?

- Он всего лишь дешевый популист. Из той плеяды политиков, которые не понимали последствий своих слов и решений. Горбачев стремился понравиться народу, кидая привлекательные месседжи, но не понимал, что патриархальная Русь, даже в советском ее выражении, является носителем другого сознания. А разбудить стихию - все равно, что запустить неуправляемую реакцию ядерного синтеза. И те, кто воевал против Советского Союза, как «империи зла», сейчас пытаются развалить Россию изнутри, зачастую являясь ее гражданами.

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