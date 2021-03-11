Военнослужащий ЛНР погиб при украинском обстреле

Сегодня во время украинского обстрела погиб защитник Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- Сегодня в 13.40 боевики 92-й бригады возобновили огонь с направления населенного пункта Катериновка, осуществили обстрел наших позиций в районе населенного пункта Молодежное из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. В результате огня ВСУ один защитник Республики получил ранения, несовместимые с жизнью, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко и выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

В оборонном ведомстве Республики уточнили, что жертв среди мирного населения, разрушений домов и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

В последнее время украинские военные усилили обстрелы республик Донбасса. Все действия украинской стороны говорят о нежелании идти по мирному пути урегулирования ситуации в Донбассе. Киев делает всё для развязывания большой войны. Тем временем жители прифронтовых поселков вынуждены прятаться в подвалах от обстрелов ВСУ.

Вчера во время украинского обстрела погиб защитник ДНР. Еще один военнослужащий был ранен.

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