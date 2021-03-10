В ДНР сообщили о гибели военнослужащего в результате украинского обстрела

Украина продолжает обстреливать в Донбассе. Обстановка становится более напряженной. Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ погиб военнослужащий ДНР. Другой защитник получил ранение. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

- С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Еще один военнослужащий НМ получил ранение, ему оказана своевременная медицинская помощь, - говорится в сообщении УНМ ДНР.

В Народной милиции также заявили, что военнослужащие Республики открыли ответный огонь для подавления огневых точек противника. Был уничтожен минометный расчет 36-й бригады морской пехоты, которая обстреливала юг ДНР. Только за час с позиций 1-го батальона этой бригады было выпущено 20 мин и гранат в направлении Коминтерново.

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