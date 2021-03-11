Представитель ЛНР в гумподгруппе Контактной группы Ольга Кобцева: В Золотом-5 эвакуировали учащихся школы во время обстрела со стороны ВСУ

Ольга Кобцева рассказала об эвакуации детей из школы, которая попала под обстрел ВСУ. Фото: ЛИЦ

В ЛНР эвакуировали учащихся школы в Золотом-5 из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

- К сожалению, вчера был в очередной раз обстрелян район Золотого-5 и Калиново. Руководство Республики вынуждено было принять меры по эвакуации детей из школы, потому что школа на протяжении всего периода военных действий в Золотом-5 неоднократно подвергалась обстрелам, и для того, чтобы обезопасить и сохранить жизнь детей, учебный процесс был сокращен, и дети были доставлены домой в целости и невредимости, - сказала она.

Ольга Кобцева добавила, что на сегодня именно гражданская инфраструктура, мирные жители и их жилье подвергаются обстрелам со стороны Украины.

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