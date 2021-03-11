Всемирно известный ожоговый хирург Эмиль Фисталь: «Музыка лечит даже тяжелые заболевания»

Как бывший «стиляга», Эмиль Яковлевич особенно любит джаз. В оздоравливающих программах он выступает не только в качестве ведущего, но и как джазмен Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Эмиль Фисталь провел творческий вечер «Рифмы и ритмы в медицине» в Донецкой филармонии. Желающих послушать уникальный концерт было больше, чем мест в зале.

- Доказано, что мелодии в сочетании со стихами, отражающими позитивные человеческие эмоции, оказывают благотворное влияние на здоровье человека. Под влиянием джазовой музыки начинают выделяться гормоны счастья, - рассказывал Эмиль Фисталь.

Эмиль Фисталь проводит концерты с соведущей психологом Галиной Фирсовой. Фото: Донецкая филармония

Первый концерт прошел под залпы снарядов

В 2016 году во время первого оздоравливающего концерта в Донецке на площади Ленина, где находится филармония, были отчетливо слышны звуки канонады, доносившиеся со стороны аэропорта и Марьинки.

- На концерте об этом забыли и мы, и наши слушатели, что подтверждает то, что музыка является профилактикой стресса. А я в который раз вспомнил слова народной артистки СССР Светланы Безродной, произнесенные ею со сцены Донецкого театра оперы и балета во время гастрольного тура: «Музыка является самым сильным оружием в борьбе за мир», - вспоминает Эмиль Фисталь.

- Через два года Вы провели концерт для луганчан.

- Тогда большая часть зрителей в зале были медицинскими работниками и студентами Луганского медуниверситета во главе с его ректором. Воспользовавшись этой поездкой, я побывал в двух республиканских больницах ЛНР - взрослой и детской, сделал обход, проконсультировал ребенка, у которого на фоне лейкоза образовалась на голени глубокая рана. Мальчика перевели к нам в Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии, где я его успешно прооперировал.

Концерты известного врача пользуются популярностью у дончан

Любовь к музыке пронес через всю жизнь

- Эмиль Яковлевич, когда вы начали заниматься музыкой?

- В далеком 1958 году. Поступив в Сталинский медицинский институт (в 1929 - 1961 гг. Донецк назывался Сталино. - Авт.), я попал в какую-то необыкновенную обстановку и учебы, и творчества. В первый же день мой знакомый - Александр Фаерман из Макеевки, с которым мы играли в самодеятельном оркестре, сразу сказал: «Чувак, пойдем в комитет комсомола, тут у них классный джаз-оркестр, я тебя познакомлю с ребятами». Я сразу же согласился. Оркестр уже существовал два года, но его будущий костяк составил именно наш курс. Там я играл на гитаре, мандолине и контрабасе.

Кроме того, в Сталинском мединституте был очень хороший оркестр народных инструментов, духовой оркестр (я в нем тоже играл на трубе), классический джаз-оркестр (4 трубы, 3 тромбона, 5 саксофонов, ритм-группа) и очень продвинутый СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр), который в 1960 году стал победителем популярных тогда фестивалей среди вузов Донецка. В 1966 году он участвовал в первом Всесоюзном фестивале СТЭМов в Москве, где председателем жюри был великий Аркадий Райкин, а по музыкальным конкурсам - композитор Александр Цфасман. Я до сих пор храню пригласительный билет с их автографами. Все СТЭМовские выступления и концерты проходили с участием нашего джаз-оркестра. После этого выступления Аркадий Райкин похвалил и сам оркестр, и СТЭМ.

Любовь к музыке я пронес через всю свою жизнь. Выступая на 60-летии нашего джаз-оркестра в 2016 году, сказал присутствующим в зале: «Джазовая музыка в России самая молодая - ей всего 80 лет. А в нашем вузе она живет уже целых 60 лет!»

миль Фисталь проведал в реанимации 7-летнего Артема Малыка, взорвавшегося в зенитно-ракетно комплексе во время танкового биатлона в 2015 г. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Применялась ли тогда в клинике ИНВХ музыкотерапия?

- У нас использовали музыкальное сопровождение во время операций. Когда в 1965 году я пришел работать в ОЦКБ, во многих операционных звучала музыка в магнитофонной записи, чаще всего - классическая. Особенно популярным это было в сосудистом и ожоговом отделениях, где некоторые операции в те годы длились до 10 часов, а также во время ночных дежурств.

То, что музыка оказывает целительный эффект на организм человека, - доказанный наукой факт. Например, на сердечно-сосудистую систему благотворно воздействуют струнные инструменты, а флейта помогает в лечении болезней легких.

В Китае врачи даже выписывают рецепты при том или ином заболевании на покупку диска с музыкой определенного композитора.

Так что музыка лечит даже тяжелые заболевания.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эмиль Фисталь выпустил сборник стихов «Рифмы и ритмы в медицине»

Их он читает на своих творческих вечерах «Музыка для здоровья» в Донецкой филармонии.

Автор в 82 года не только руководит крупным медицинским центром, но еще и лечит пациентов, а также преподает в Донецком медицинском университете.

Эмиль Фисталь выпустил сборник стихов «Рифмы и ритмы в медицине» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Заниматься творчеством становится все сложнее - не хватает уже и времени, и сил. Поэтому я решил опубликовать то, что накопилось, в стихотворном стиле, - рассказал «КП» Эмиль Яковлевич.

Одно из стихотворений известный врач посвятил шахтерам.

Шахтеры в штрек идут, как в бой,

Комбайн угольный, как танк,

Их труд сравним с передовой,

Ведь здесь со всех сторон - метан.

Ребята знают все прекрасно:

Курить нельзя - взрывоопасно!

А когда лава вся в огне -

Там пострашней, чем на войне.

(из стихотворения «Шахтеры - гвардия труда»)

В книге также есть стихи, посвященные автору его друзьями, коллегами и благодарными пациентами.

СПРАВКА «КП»

Эмиль Яковлевич Фисталь - доктор медицинских наук, профессор. В 2008 году стал первым в истории Украины лауреатом премии «Призвание», которая вручается лучшим врачам России. Герой труда ДНР. Женат, отец троих детей и дедушка семерых внуков.