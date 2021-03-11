Война в Донбассе: Украинские боевики обстреляли Яковлевку, Коминтерново, Новую Таврию

Украинские боевики обстреляли Яковлевку, Коминтерново, Новую Таврю. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за сутки (со вчера до 3 часов ночи этого дня) шесть раз нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почт 40 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелами на донецком направлении оказались окрестности Яковлевки вблизи Ясиноватой, на горловском – поселка шахты имени Гагарина, на мариупольском - Украинского, Коминтерново и Новой Таврии, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы и пулеметы. Зафиксирован и снайперский огонь.

Также наблюдатели СЦКК задокументировали три взрыва у подконтрольного Украине Водяного. Украинские военные в нарушение «Минска» продолжают укреплять свои боевые позиции.

Ранее сообщалось, что под обстрелом со стороны ВСУ погиб военнослужащий ДНР, еще один защитник Республики получил ранение.

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