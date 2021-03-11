В Донецке обстрелом ВСУ поврежден газопровод. Фото: штаб ООС

Сегодня, 11 марта, на Трудовских, что на западе Донецка, гранатометным огнем с украинской стороны поврежден газопровод низкого давления. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 08.05 вооруженные формирования Украины обстреляли из СПГ поселок шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка, в результате был поврежден газопровод низкого давления на улице Красная звезда, между домами 18 и 19, - говорится в сообщении.

На текущий момент возгорание ликвидировано, аварийная газовая служба устраняет повреждения. По предварительным данным, жертв среди мирных жителей нет. Такое вот «перемирие».