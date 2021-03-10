Стало известно, какая зарплата в июле будет у бюджетников ЛНР

Зарплаты поднимут всем без исключения работникам государственных учреждений и организаций. Фото: mintrudlnr.su

Правительство ЛНР приняло постановление об увеличении с 1 июля зарплаты работникам государственных учреждений. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Республики Светлана Малахова.

- С 1 июля предусмотрено повышение базовых должностных окладов (тарифных ставок) на 28% всем без исключения работникам государственных учреждений и организаций. Прежде всего, работникам образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта и других отраслей, - сказала министр.

Так, размер первого тарифного разряда составит 10 093 рубля.

Какие зарплаты будут у бюджетников в ДНР, пока неизвестно. Напомним, что с 1 января должностные оклады бюджетников в ЛНР выросли на 28% (размер первого тарифного разряда сейчас составляет 7 885 рублей), а в ДНР – только на 23% (размер первого тарифного разряда сейчас составляет 7 461 рубль).

Ознакомиться с документом можно на сайте Правительства ЛНР.

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