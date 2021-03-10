Стали известны новые размеры социальных пособий в республиках Донбасса

В республиках вырастут ежемесячные пособия по уходу за детьми Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Правительство ЛНР приняло постановление об увеличении с 1 июля почти всех видов социальных пособий. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Светлана Малахова.

- Повышение предусмотрено по 14 видам социальных пособий из 16 и затронет те виды, размер которых не был увеличен в январе. При этом оно охватит более 62 тысяч граждан, - сказала министр.

Так, например, по сравнению с 2020 годом ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста увеличится более чем в два раза - с 2 500 рублей до 5 400 рублей; ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства и на детей-инвалидов с надбавкой на уход увеличится более чем на 60% - инвалид с детства первой группы подгруппа А - с 7 450 рублей - до 11 952 рублей.

Аналогичный рост социальных пособий ожидается и в ДНР.

Ознакомиться с документом можно на сайте Правительства ЛНР.

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