В Минсоцполитики ДНР разъяснили, почему у бюджетников выросли оклады, но понизились доплаты

Бюджетникам ДНР обещают, что 2022 году их зарплаты достигнут уровня соседней Ростовской области РФ Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В феврале после выплат бюджетники в ДНР узнали, насколько им реально подняли зарплату в январе. Но вопросов возникло еще больше, чем месяц назад, когда были объявлены новые оклады по тарифной сетке. С 1 января в Республике фиксированная часть заработной платы повысилась на 23 процента. Такую же прибавку «на руки» и ожидали дончане. Ан, нет.

- Ничего не понимаю, - возмущается Мария, которая работает уборщицей в школе. – Получила «на руки» меньше шести с половиной тысяч рублей. Это немногим больше, чем в декабре.

При этом у кого-то реальная зарплата действительно подросла на 20 с лишним процентов.

- Раньше после вычетов выходило 8 тысяч с «хвостиком», - делится сотрудник нацуниверситета Татьяна. – Теперь чуть больше 10 тысяч рублей получила.

Почему так?

В Министерстве труда и социальной политики ДНР объяснили произошедшее изменениями в системе оплаты труда.

- В целях оптимизации системы оплаты труда работников отдельных отраслей бюджетной сферы Правительство приняло решение пересмотреть структуру зарплаты для увеличения ее фиксированной части в общем размере заработка, - сказал замминистра труда и социальной политики Денис Стрельченко.

Действительно оклады выросли на 23 процента по всем двадцати пяти разрядам тарифной сетки. Так, оклад по первому разряду теперь составляет 7461 рубль, а до этого - 6066 рублей. По самому высокому – двадцать пятому – подрос с 20999 до 25829 рублей.

Но тем же постановлением Правительства № 87-13 от 25 декабря 2020 года были введены ограничения на ежемесячные надбавки к должностным окладам за сложность и напряженность в работе.

Для тех, у кого тарифный разряд с 1-го по 12-й предусмотрена надбавка до 20%. С 13-го разряда по 18-й - до 15%. С 19-го разряда по 25-й - до 10%.

А вот работникам республиканских (государственных) учреждений, предприятий, заведений и организаций, ранее имевших статус «национальный», независимо от присвоенного разряда, устанавливается единый размер надбавки — 25% должностного оклада.

Раньше работник мог получить надбавку, к примеру, до 50 процентов от оклада. Теперь – в рамках существующих ограничений.

В Минсоцполитики пояснили, что формы и системы оплаты труда, тарифные сетки, схемы должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат устанавливаются предприятиями самостоятельно в коллективных договорах. Но с соблюдением норм законодательством ДНР.

При этом Денис Стрельченко подчеркнул, что надбавка за сложность и напряженность в работе носит поощрительный характер, выплачивается за счет экономии средств на оплату труда и предусматривает выполнение разнообразной по составу работы, трудной для решения и выполнения, требующей внимания, сосредоточенности, дополнительных усилий и времени. И не менее важно знать - работодатель вправе менять размер надбавки и по объективным причинам может вообще ее не выплачивать.

То есть надбавка может быть от ноля до 10%, до 15% или до 20% - в зависимости от разряда. Исключение составляют организации, ранее имевшие статус «национальный». Там всем работникам установлен единый размер надбавки — 25 процентов.

Следующее повышение зарплат у бюджетников ожидается 1 июля. А еще обещают, что 2022 году зарплаты достигнут уровня соседней Ростовской области РФ.

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